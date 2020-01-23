شكرا لقرائتكم غدا.. أحمد عفيفي يخوض مران الانتاج الحربي للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ونجح نادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد عفيفى فى صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع أحمد على ظهير أيمن الجونة. Advertisements ووقع عفيفى على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ولاقى مستوى اللاعب إعجاب مختار مختار المدير الفنى للفريق ليطلب التعاقد معه. ويعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى جلسة مع خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى للفريق والعميد عادل عبد الفتاح مدير النشاط الرياضى وماهر همام مدير قطاع الناشئين بالنادى، لوضع خطة لعمل عقود للاعبين الموهوبين واختيار العناصر المميزة لتصعيدها للفريق الأول للاستفادة من جهودهم بعد واقعة هروب شيكا لإسبانيا.

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