شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يخطط لمعسكر مغلق للوقوف على التشكيل الأساسى لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف حمادة صدقى إلى الإقتراب أكثر من اللاعبين ووضع حالة من الإلتزام على الفريق خاصة وأن جاء قبل اللقاء الماضى أمام الإسماعيلى بـ48 ساعة فقط ولم يعجبه أداء بعض اللاعبين .
كما يسعى المدير الفنى لسموحه إلى تجهيز عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة مع الفريق أثناء فترة تولى حسام حسن القيادة الفنية على رأسهم السيد فريد ومحمود عزت ثنائى الدفاع بالإضافة للمهاجم الاوغندى ديريك ديسمبى العائد من فترة توقف طويلة بعد استغناء النادى عنه فى الميركاتو الصيفى الماضى بناء على رغبة المدير الفنى السابق للفريق .
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