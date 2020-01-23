شكرا لقرائتكم كارتيرون يقود مران الزمالك الأخير استعداداً لمازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وبدأ مران الزمالك، بفقرة تأهيلية خفيفة لمدة 5 دقائق بالجرى حول الملعب أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تؤدي كل مجموعة تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة وبدون تحت إشراف المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون كما قام عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك، بعمل عدة تدريبات لرباعي الحراس محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي حيث ظهروا بأفضل استعداد وتركيز، عقب تلك الفقرة شارك الثنائي أبوجبل وعواد في التقسيمة بصحبة اللاعبين، في حين واصل جنش وصبحي التدريبات تحت قيادة عبد السلام.

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وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على عمل تقسيمة قوية بالجزء الأخير من الملعب قادها استعدادا لمواجهة مازيمبي وقام المدير الفنى للزمالك خلال التقسيمة بتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين كذلك حرص على إيقافها في بعض الأحيان لتصحيح بعض الأخطاء لتجنب أية عقبات قبل مواجهة الغد.

وسيدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب المران استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى التى سيقودها الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.