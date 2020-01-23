شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يضم أيمن حفنى فى الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقد اتفق إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى مع أيمن حفنى على كافة الخطوط العريضة من أجل التوقيع للنادى البورسعيدى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية لتدعيم مركز صانع الألعاب بلاعب خبرة سيتم الإعتماد عليه بشكل فورى نظرا لإصابة عماد فتحى بالرباط الصليبى وابتعاده عن صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالى .

ومن المقرر أن يتم قيد لاعب الزمالك السابق فى صفوف المصرى فور الإنتهاء من أزمة القيد التى يعيشها مجلس إدارة القلعة الخضراء فى الوقت الحالى .

Advertisements

وينتظر مسئولى المصرى إرسال فاكس رسمى من الإتحاد الدولى يفيد بانتهاء أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع إدارة ناديه السابق الهلال السودانى خاصة وأن اللاعب خاض المباراة الأخيرة مع المصرى بالدورى أمام أسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفا فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة ناديه قامت باستعجال الاتحاد الدولى من أجل إرسال الفاكس، خاصة أن فترة القيد لا يتبقى فيها سوى 10 أيام فقط والفريق لديه تحديات كثيرة الفترة المقبلة ويحتاج لتدعيم صفوفه لاستكمال مشواره بالدورى والكأس والكونفدرالية الأفريقية.