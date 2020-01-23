شكرا لقرائتكم مالك شيفيلد يونايتد يعرب عن عشقه للزمالك ومتابعته للدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال الأمير عبدالله بن مساعد فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاتحاد" الاماراتية،: "الدوري المصري كان متميزاً في مصر قبل 20 عاماً، إلا أن فوز الأهلي بالبطولة بشكل متتابع، وهبوط مستوى الزمالك والأندية الأخرى عاد بالبطولة إلى الخلف".

أوضح بن مساعد الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية السعودية، ونادي الهلال،: "أنا متابع للدوري المصري بشكل قوي، وأعشق الزمالك منذ أيام جيل حسن شحاتة وفاروق جعفر، لكن مع كل أسف الأهلي يتفوق دائماً على الزمالك بحالة الاستقرار، رغم أن الزمالك أفضل في العديد من المراحل، والمنتمون إلى البيت الأبيض لديهم بعض الهواجس الخاصة، وربما تكون صحيحة، لكن في النهاية أعتقد أن الأهلي يتفوق على الزمالك بالاستقرار".

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أكمل: "الدوري السعودي يعتبر الأقوى في المنطقة بلا منازع، لعوامل عدة أهمهما وأبرزها المنافسة القوية بين أكثر من فريق على مدار كل موسم، فضلاً على الإنفاق المالي الكبير من المملكة على كرة القدم، إضافة إلى عشق الجمهور السعودي للساحرة المستديرة، الأمر الذي يدفعه للحضور إلى المدرجات، بجانب جودة اللاعب السعودي نفسه الذي يملك مهارات وقدرات تساعد الأندية على الظهور بمستويات تنافسية عالية للغاية".

إختتم مالك شيفيلد يونايتد تصريحاته مشيداً تتويج الهلال بلقب دوري أبطال أسيا، قائلاً: "مستوى المنافسة في الدوري السعودي أحد أسباب قوة الأندية خارجياً خلال الفترة الأخيرة، بطولة الدوري السعودي تطورت كثيراً، عكس دوريات أخرى كانت قوية وتراجع فيها حجم المنافسة مثل الدوري المصري الذي يعد بطولة القطب الواحد بسبب فوز الأهلي بالدرع بصفة متواصلة من دون منافسة".