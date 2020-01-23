موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون الليلة.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف وولفرهامبتون، نظيره ليفربول، في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز السادس بـ34 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول نابي كيتا وميلنر ولوفرين بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– هندرسون

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – محمد صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.