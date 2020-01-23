لإعادة تجربة "بيراميدز".. حقيقة شراء تركي آل الشيخ لنادي إف سي مصر

حالة من الترقب تشهدها الساحة الكروية المصرية، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن بيع نادي إف سي مصر، الصاعد حديثاً إلى بطولة الدوري الممتاز، إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مشهور جودت، المدير الإداري لنادي مصر، عدم صحة هذه الأخبار والشائعات، قائلا "لم يتدخل أحد في أي مفاوضات مع مجلس الإدارة، من الأساس على شراء النادي". حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

ومن جانبه يواصل نادي مصر، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز، في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

وقبل غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، يبحث نادي مصر عن تدعيم صفوف فريقه بحارس مرمى، بعد إصابة حارسه الأساسي، ويتبقى للفريق مكان وحيد في القائمة.

ويأتي نادي مصر، في المركز الـسابع عشر، بترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، متساويا مع طلائع الجيش ومصر المقاصة بنفس عدد النقاط، بفارق عدد الأهداف.

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وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر بيانًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ردًا على بيان مجلس إدارة الأهلى بشأن استمراره فى منصب الرئيس الشرفى للقلعة الحمراء.

وكتب تركى آل الشيخ قائلا: "الأخ الغالي/ محمود الخطيب، ومجلس إدارته المحترم.. آلمني ما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي إدارة وجمهور حبيب منذ ما يقرب من عام ونصف، واليوم بعد بيانكم الغالي تسعدني علاقة الود والحب الصادقة التي تربطني بكم، مجتمعين علي عشق كيان الأهلي العظيم والذي أحب خدمته بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، حيث إن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي شرف كبير ولكن مسؤلية أكبر ولا مجال للوقيعة مرة آخري.. وإلي جماهير الأهلي الوفية يسعدني الانضمام لصفوفكم وخدمة نادينا بما يناسب تقاليد الأهلي وبما يراعي الترابط والأخوة بين بلدين شقيقين بحجم مصر والسعودية.. أدعو ليّ فأنا محتاج لدعائكم". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كان الموقع الرسمى للنادى الأهلى، نشر بيانًا رسميًا لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لتوضيح موقف النادى من استقالة المستشار تركى آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأحمر.

وجاء نص البيان كالتالى: "تتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

وتابع البيان: "كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسئول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته، ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".