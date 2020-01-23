الإنتاج الحربي يعلن تعاقده مع لاعب انبي لنهاية الموسم

كشف نادي الإنتاج الحربي عن تعاقده مع لاعب انبي “أحمد صابر” حتى انتهاء الموسم الجاري على سبيل الإعارة بعد توقيع مدافع الفريق على عقود إعارته إلى صفوف الإنتاج بحضور كل من مدير الكرة بالفريق “خالد مهدي” ورئيس النادي “أشرف عامر” ووكيل أعمال صابر، وبذلك تعتبر صفقة مدافع انبي الثالثة للإنتاج الحربي خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد أن نجح في التعاقد مع الثنائي أحمد علي “الجونة” وأحمد عفيفي “بتروجيت”.

ويقع الإنتاج في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 14 لقاء حقق الفوز في 5 منها وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري وتعادل في 6 مباريات، وكان قد خاض مباراته الماضية أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الإنتاج، ليقفز أربعة مراكز ويحتل المركز الخامس بدلا من التاسع.