محمد فتحي جاهز للمشاركة مع بيراميدز أمام رينجرز بالكونفيدرالية

اصبح لاعب فريق بيراميدز “محمد فتحي” جاهز للمشاركة في مباريات الفريق القادمة بعد الشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، والتي تعرض لها في لقاء الجونة الذي أقيم ضمن مواجهات الأسبوع الثامن ببطولة الدوري العام، وانتهى بفوز الساحلي بثلاثية مقابل هدفين للأخير.

ويبذل الجهاز الفني للفريق قصاري جهده لتجهيز اللاعب للمشاركة في لقاء إينوجو رينجرز النيجيري ضمن مواجهات مرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان اللاعب قد غاب عن مباريات فريقه لمدة 6 أسابيع متواصلة بسبب الإصابة التي يعاني منها، وطوال تلك المدة ويخضع فتحي للعديد من الجلسات والبرامج العلاجية والتأهيلية لتجهيز اللاعب والتعافي من الإصابة.