الأهلي يوافق على إعارة صلاح محسن لسموحة بعد صفقة اليو بادجي

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي على رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق، لنادي سموحة، حيث خرج اللاعب من حسابات المدير الفني فايلر، بينما يرغب نادي سموحة في الحصول على خمات اللاعب، وقد انتظر مسئولو الأهلي نجاح التعاقد مع السنغالي اليو بادجي قبل حسم مصير صلاح محسن.

وما حدث انه بعد انتقال المهاجم السنغالي لصفوف الفريق، اصبح صلاح محسن قريباً للغاية من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة عقب الانتهاء خلال الأيام الماضية الخلاف المادي الذي حدث بين الأهلي وسموحة.

والجدير بالذكر أن سموحة يقترب من استعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي الشاب لمدة موسم ونصف، من أجل تدعيم الفريق بناء على رغبة حمادة صدقي المدير الفني لسموحة.