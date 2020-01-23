شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تفاصيل رحيل أغلى لاعب فى تاريخ مصر من الأهلي لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لاعبى النادى الأهلي لصفوف سموحة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالى، بعد الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة عقب إنهاء الناديين الاتفاق على كافة التفاصيل المادية والتعاقدية.

ويعد صلاح محسن أغلى لاعب فى تاريخ الدورى المصرى ينتقل بين ناديين محليين بعد انضمامه لصفوف النادى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه، حصل عليها نادى إنبى منذ موسمين، فى صفقة شهدت جدلا كبيرا بسبب القيمة المالية المرتفعة، بخلاف دخول الغريم التقليدى نادى الزمالك فى المفاوضات وقتها.

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من جهته، أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الصفقة كانت بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباشرة ولم يدخل فيها أى من الوسطاء، موجهاً الشكر لرئيس القلعة الحمراء على سرعة إنهاء المفاوضات بنجاح.

ودخل نادى سموحة فى صراع مع النادى الأهلي لخطف ثنائى الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا محمد ناصر وعلى الملوان، وذلك بعدما كانت المفاوضات تسير بشكل كبير فى اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل نادى سموحة، إن النادى السكندرى دخل فى مفاوضات عبر وسطاء مع نادى سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائى بعقد نهائى، بعدما كان الأهلى يرغب فى استعارة الثنائى لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة لعرض مبلغ مالى كبير لشراء الثنائى بعقد نهائى وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.

ويبحث نادى سموحة عن مدافع مميز فى الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذى تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددى فى صفوف الفريق الأحمر.