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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شروق أحمد لاعبة الكاراتيه: بحب حماقى.. والعنف عقاب اللى يعاكسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى شروق أحمد لاعبة منتخب الكاراتيه والحاصلة على وسام الجمهورية بعد تكريمها من الرئاسة لتحقيقها ميدالية فى بطولة دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ولأن الكاراتيه يعرف برياضة العنف، و سط مقولات بأنها غير مناسبة للبنات، فكان معها الحوار التالى..
شروق احمدما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
بحب اكتشاف الأماكن الجديدة سواء بالسفر أو البحث عن طريق الإنترنت.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
بحب البان كيك سواء أكلها أو طريقة عملها.
شروق
من نجمك المفضل؟
أحمد عز طبعا بيقدم أعمال فنية تستحق المتابعةمن مطربك المفضل؟
محمد حماقى كل أغانيه حلوة أوى وبحب أسمعها.
شروق وصديقتها
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
لاعبة أكيد.. مش متخيلة نفسى حاجة غير لاعبة كاراتيهلما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
حسب الموقف.. يعنى لو استدعى تدخل منى هستخدم العنف أكيد.
تكريم شروق
منى زكى جميلة ورقيقة وأدوارها فى الأفلام و المسلسلات حلوة أوى.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال لأنه أسهل فى التعامل والحركة ومناسب لطبيعة الرياضة التى نمارسها.
شروق وصديقتها
رياضى حتى يتفهم موقفى وطبيعى مشاركتى فى البطولات والتدريبات.لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟
لا طبعا هرفض ومش هوافق لأن الرياضة هى حياتى.
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