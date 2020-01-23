شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك يظهر فى تدريبات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية اختيار طارق سليم مديرا فنيا لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته من الفريق لسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب دورى السلة .

كان عصام عبد الحميد تقدم باستقالته وتولى علاء عبدون مدرب فريق السلة المسئولية فى المباراتين السابقتين .

ومن المقرر أن يتولى طارق سليم المهمة الفنية لفريق رسميا بعد غد السبت، حيث يقود التدريبات الخاصة بالفريق فى إطار الاستعداد لمواجهات بطولة الدورى ،و التى يستهلها الفريق بمواجهة الاتحاد السكندرى يوم 11 فبراير المقبل .

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ويتكون الجهاز الفنى لفريق كرة السلة بالزمالك من طارق سليم مدريا فنيا، وهشام أبو سريع مدربا عاما، وعلى الجناينى مدربا.

وكان آخر ظهور لطارق سليم فى الدورى المصرى فى تدريب طلائع الجيش و من قبله سلة الجزيرة والتى حقق معها بطولة الدورى ووصل بالفريق الى التصفيات الأفريقية .

ويتصدر فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال بقيادة أشرف توفيق ترتيب بطولة الدورى السوبر بعد انتهاء مباريات الجولة الحادية عشرة من البطولة، للمراكز من الأول إلى الثامن، بعدما فاز فى 9 مباريات وخسر فى اثنتين، برصيد 20 نقطة، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات التى خاضها وعدد مرات الفوز والخسارة .

وفى المركز الثالث يأتى الاتحاد السكندرى بعدما خاض 10 مباريات فاز فى 9 وخسر واحدة، ووصل رصيده إلى 19 نقطة، وفى المركز الرابع جاء الزمالك حيث فاز فى خمسة مباريات و خسر فى 6 مواجهات، ووصل رصيده الى 16 نقطة، وجاء خلفه سبورتنج برصيد 15 نقطة، وفيما يخص أخر 3 مراكز فهى سموحة و طلائع الجيش و مصر للتأمين، وجاءت نقاطهم 15 و 12 و12 على الترتيب .