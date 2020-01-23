شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى يدرس إقامة معسكر مغلق لسموحة استعدادا للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة ، إقامة معسكر مغلق للفريق خلال الأسبوع المقبل، يتخلله مباراة ودية مع إحدى فرق القسم الثانى أو الثالث لوضع شكل الفريق والاطلاع على كل كبيرة وصغيرة به فى إطار سعيه نحو تجهيزه لمباراة الاتحاد السكندرى فى الجولة الخامسة عشرة للدورى المقرر إقامتها يوم 30 يناير الجارى باستاد حرس الحدود.

ويهدف حمادة صدقى للاقتراب أكثر من اللاعبين ووضع حالة من الالتزام على الفريق، خاصة أنه جاء قبل اللقاء الماضى أمام الإسماعيلى بـ48 ساعة فقط ولم يعجبه أداء بعض اللاعبين.

كما يسعى المدير الفنى لسموحة لتجهيز عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة مع الفريق أثناء فترة تولى حسام حسن القيادة الفنية، على رأسهم السيد فريد ومحمود عزت ثنائى الدفاع، بالإضافة للمهاجم الأوغندى ديريك ديسمبى العائد من فترة توقف طويلة بعد استغناء النادى عنه فى الميركاتو الصيفى الماضى بناءً على رغبة المدير الفنى السابق للفريق.

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ودخل نادى سموحة فى صراع مع النادى الأهلي لخطف ثنائى الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلى الملواني، وذلك بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير فى اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل نادى سموحة، إن النادى السكندرى دخل فى مفاوضات عبر وسطاء مع نادى سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائى بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلى يرغب فى استعارة الثنائى لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة إلى عرض مبلغ مالى كبير لشراء الثنائى بعقد نهائى وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.

ويبحث نادى سموحة عن مدافع مميز فى الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذى تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددى فى صفوف الفريق الأحمر.