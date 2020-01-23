شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى اتفاقه مع أيمن حفنى وينتظر حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو المصرى البورسعيدى اتفاقهم بشكل كامل ونهائى مع أيمن حفنى، صانع ألعاب مصر المقاصة "المجمد" منذ بداية الموسم، بعد فشل إدارة ناديه فى قيده بقائمة الفريق بسبب خطأ إدارى وهو ما جعله خارج القائمة طوال الفترة الماضية، وتحديدا منذ انتقاله من الزمالك لمصر المقاصة.

واتفق إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، مع أيمن حفنى على كافة الخطوط العريضة من أجل التوقيع للنادى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم مركز صانع الألعاب بلاعب خبرة سيتم الاعتماد عليه بشكل فورى نظراً لإصابة عماد فتحى بالرباط الصليبى وابتعاده عن صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالى.

ومن المقرر قيد لاعب الزمالك السابق فى صفوف المصرى فور الانتهاء من أزمة القيد التى يعيشها مجلس إدارة القلعة الخضراء فى الوقت الحالى.

وينتظر مسئولو المصرى إرسال فاكس رسمى من الاتحاد الدولى يفيد بانتهاء أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع إدارة ناديه السابق الهلال السودانى، خاصة أن اللاعب خاض المباراة الأخيرة مع المصرى بالدورى أمام أسوان والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

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وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة المصرى أن ناديه ليس طرفاً فى أزمة موكورو مع ناديه السودانى، والدليل مشاركة اللاعب مع الفريق البورسعيدى أمام أسوان بالدورى، إلا أنه طبقا للقوانين واللوائح فلن يتم فتح باب القيد للمصرى إلا بعد وصول فاكس رسمى من الاتحاد الدولى.

وأضاف نفس المصدر أن إدارة ناديه قامت باستعجال الاتحاد الدولى من أجل إرسال الفاكس، خاصة أن فترة القيد لا يتبقى فيها سوى 10 أيام فقط والفريق لديه تحديات كثيرة الفترة المقبلة ويحتاج لتدعيم صفوفه لاستكمال مشواره بالدورى والكأس والكونفدرالية الأفريقية.

وأنهت إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بقيادة المدير التنفيذى اللواء محمود المر، إجراءات استقبال بعثة نادى نواذيبو الموريتانى والتى وصلت مطار القاهرة الدولى منذ قليل، واصطحب مسئولو النادى المصرى البعثة – التى تضم 26 فردا ويترأسها السيد جدو أحمد بنان المدير التنفيذى لنادى نواذيبو – إلى مدينة برج العرب استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتبدأ إدارة النادى المصري، اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة المصرى وضيفه فريق نواذيبو الموريتانى اعتبارا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى السابعة مساءً بالمنفذ الموجود خلف المدرج البحرى وكذلك بالمنفذ الموجود بفرع النادى المصرى “الضواحى 1”، وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه.