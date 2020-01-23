شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يكثف اجتماعاته التفقدية لفرع الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف وفد النادى الأهلي فى مدينة الأقصر اجتماعاته مع مسئولى شركة "استادات القابضة"، على هامش الزيارة التفقدية لفرع النادى الأهلى الجديد فى مدينة الأقصر. ويضم وفد الأهلى فى صعيد مصر، العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، والمهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدى مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحى ممثل الشؤون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات،

وعقد وفد الأهلى، بمجرد وصوله للمدينة، اجتماعات مكثفة مع مسئولى "استادات القابضة"، برئاسة محمد كامل الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وشريف حسن مدير إدارة العمليات بالشركة، وإسلام الشناوى مدير إدارة الإنتاج وأحمد البشبيشى مدير إدارة شئون العاملين والعلاقات العامة، ومصطفى طنطاوى مدير إدارة الإعلام والاتصال، وهشام عبدالجواد ومحمد أحمد مسئولى التشغيل بالشركة.

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وخلال الجولة، يراجع عماد حلمى كافة الأمور المالية الخاصة بالفرع الجديد، فيما يطمئن رؤوف عبدالقادر على الملاعب والصالات، بينما يقوم المهندس سامح على كامل بتفقد المنشآت، كما يعاين خالد بيبو الملاعب المخصصة لفرع الأكاديمية، ويقوم كمال محسن بالاطمئنان على الأمور الإلكترونية، يقوم وائل محمدى بحصر احتياجات الفرع الجديد من الموظفين والعمال، ويراجع محمد فتحى كافة الأمور القانونية، ويقوم محمد الألفى بمراجعة ملف الخدمات، فيما يطمئن محمد رمضان على الأمور الخاصة بملف الاشتراكات.

ويرافق مسئولو شركة استادات القابضة وفد الأهلى فى كل التحركات داخل الفرع الجديد ومتابعة كل الأعمال قبل تقديم تقرير مفصل لمجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لدراسة الموقف كاملًا، وكذلك العمليات الإنشائية التى يحتاج إليها فرع الأهلى الجديد فى طيبة لاتخاذ ما يراه مناسبًا لتحديد موعد افتتاح الفرع.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وقع مذكرة تفاهم مع شركة «إستادات القابضة» كبرى الشركات العاملة فى مجال التطوير الرياضى، فى مؤتمر صحفى كبير أقيم بملعب التتش بالجزيرة لإدارة «وحدة الأهلى الاقتصادية» رؤية 2045، التى تضم خمسة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية.