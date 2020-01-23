شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتابع مران الأهلي من على دكة البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشاهد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة من على دكة البدلاء، فى ظل منعه من المشاركة فى المران الجماعى من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما والتصريحات التى اطلقها كل منهما تجاه الآخر.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

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ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

وكشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلي، أن اللاعب رفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، واشترط الخروج على سبيل البيع النهائى إلى نادٍ آخر، بعد تفاقم أزمته مع النادى الأحمر بسبب تصريحاته الأخيرة عن تعرضه للظلم وعدم المشاركة حتى فى التقسيمات خلال المران.

وأضاف المصدر، أن صالح جمعة رفض أيضاً الانضمام إلى نادى الزمالك، حفاظاً على علاقته بجماهير النادى الأهلى. وكان رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى أعلن فى تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلى والمقاولون التى أقيمت الأحد الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة مع فريق آخر، مشيراً إلى أن اللاعب لن يكون له مكانا فى تشكيل الأهلى خلال الفترة المقبلة.