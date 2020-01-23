شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أخشى على البدرى من مصير برادلى.. وأرشح أكرم توفيق للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أسامة نبيه نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، حسام البدرى المدير لمنتخب مصر الأول وجهازه المعاون، بعدم الاستماع إلى الأصوات التى تؤكد سهولة وضعف مجموعة الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تضم إلى جانب منتخب مصر كلاً من "الجابون وليبيا وأنجولا".

وقال نبيه فى تصريحات لإذاعة أون سبورت مع أيمن يونس "أحذر البدرى من النغمة التى يرددها الكثير حول ضعف مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022"، موجهاً حديثه إلى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائلاً "أوعى ترمى ودانك للناس اللى بتقول أن المجموعة سهلة وده من تجارب سابقة، أول ما هتتغلب ماتش هتروح على طول".

وتابع أسامة نبيه موجهًا حديثه لحسام البدرى: "لازم تبنى فريق قوى يكون جاهز للمواجهة النارية الفاصلة بعد هذه المجموعة وغالبا هتكون مع السنغال أو غانا والجزائر والمغرب والكاميرون أو نيجيريا، هو دا الاختبار الحقيقى مش المجموعة، وأخشى عليك من مصير برادلى بعدما عمل فريق كسب بيه المجموعات شال 6 من غانا".

Advertisements

وطالب نبيه من حسام البدرى أن ينظر لبعض اللاعبين المتألقين فى مباريات الدورى المصرى، وفى مقدمتهم أكرم توفيق لاعب الأهلى المعار إلى الجونة، والذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الساحلى، قائلا: أكرم توفيق يسير على نهج طارق حامد لاعب الزمالك، فهو خامة مبشرة جدا".