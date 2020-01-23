أسامة نبيه: أخشى على البدرى من مصير برادلى.. وأرشح أكرم توفيق للمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أسامة نبيه نجم الزمالك ومدرب المنتخب السابق، حسام البدرى المدير لمنتخب مصر الأول وجهازه المعاون، بعدم الاستماع إلى الأصوات التى تؤكد سهولة وضعف مجموعة الفراعنة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التى تضم إلى جانب منتخب مصر كلاً من "الجابون وليبيا وأنجولا".
وقال نبيه فى تصريحات لإذاعة أون سبورت مع أيمن يونس "أحذر البدرى من النغمة التى يرددها الكثير حول ضعف مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022"، موجهاً حديثه إلى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائلاً "أوعى ترمى ودانك للناس اللى بتقول أن المجموعة سهلة وده من تجارب سابقة، أول ما هتتغلب ماتش هتروح على طول".
وتابع أسامة نبيه موجهًا حديثه لحسام البدرى: "لازم تبنى فريق قوى يكون جاهز للمواجهة النارية الفاصلة بعد هذه المجموعة وغالبا هتكون مع السنغال أو غانا والجزائر والمغرب والكاميرون أو نيجيريا، هو دا الاختبار الحقيقى مش المجموعة، وأخشى عليك من مصير برادلى بعدما عمل فريق كسب بيه المجموعات شال 6 من غانا".
وطالب نبيه من حسام البدرى أن ينظر لبعض اللاعبين المتألقين فى مباريات الدورى المصرى، وفى مقدمتهم أكرم توفيق لاعب الأهلى المعار إلى الجونة، والذى يقدم مستويات كبيرة مع الفريق الساحلى، قائلا: أكرم توفيق يسير على نهج طارق حامد لاعب الزمالك، فهو خامة مبشرة جدا".
وأبدى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر سعادته بقرعة تصفيات مونديال 2022 التى أوقعت الفراعنة فى المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا، لكنه رفض الاستهتار والتقليل من المنافسين الذين لا يستهان بهم، وقال إنه لا توجد مجموعة سهلة فى التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة فى خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات فى التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددًا على أن المنتخب المصرى إذا كان فى حالته الطبيعية المتعلقة بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائى من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وأمانة مع جهازه على تحقيق هذه الرغبة.
وشدد البدرى فى هذا الشأن إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيرًا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية وأيضًا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية.
وأكد البدرى أنه يتابع بدقة كل مباريات الدورى وكذلك المحترفين بأوروبا، وهناك سعادة لمستوى المهاجمين مصطفى محمد ومروان محسن وحسام حسن، كما أنه يتابع باسم مرسى حيث انتهى قلقه من أزمة الهجوم، وما زال ينتظر حلول لأزمة الجبهة اليسرى التي تعانى كثيرًا، مشيرًا إلى أنه مع نهاية شهر فبراير سيكون انتهى من كل الأمور الخاصة بالاختيارات وهيكل الفريق قبل معسكر مارس.
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