شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز محمد فتحى للمشاركة أمام رينجرز بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح محمد فتحى لاعب الوسط المدافع للفريق الكروى الأول لنادى بيراميدز، جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، بعد التعافى من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الضامة خلال مشاركته أمام الجونة فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 3 / 2.

ويجهز الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، محمد فتحى للمشاركة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى المقرر لها فى السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وغاب محمد فتحى عن صفوف بيراميدز لمدة تقترب من الستة أسابيع بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، وظل طوال الفترة الماضية يخضع لجلسات علاجية تحجت أشرف طبيب الفريق أيمن فريد.

وتلقى نادى بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولى بدلا من استاد الدفاع الجوى.

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وخاطب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى، عن طريق اتحاد الكرة المصرى، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوى خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

يذكر أن بيراميدز تأهل للدور ربع النهائى عقب تصدر مجموعته من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم على محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلى، بينما الحكم الرابع، محمد عثمانى.