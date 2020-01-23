"غياب الشيخاوي".. ضربة في النجم قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يفتقد فريق النجم الساحلي خدمات مهاجمه ياسين الشيخاوي خلال مباراة الأهلي المقبلة والتي ستقام مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة "المغرب" التونسية، كشفت أن الشيخاوي سيغيب عن مباراة الأهلي بسبب المرض، إلا أن الفريق الساحلي سيستعيد خمسة لاعبين في مباراة الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو سيدخل مباراة الأهلي مستعيدًا خدمات كل من ماهر الحناشي ومحمد المثناني وصدام بن عزيزة وزياد بوغطاس وسليم بوخنشوش.

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وأوضحت الصحيفة أن فريق "جوهرة الساحل" سيعاني من عائق وحيد في مباراة الأهلي وتحديدًا في مركز حراسة المرمى حيث سيدخل بطل تونس اللقاء بحارس واحد وهو أشرف كرير بعد غياب مكرم البديري بسبب حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الهلال الماضي.

وكان ياسين الشخاوي قاد فريقه النجم للفوز على الأهلي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة النجم الساحلي من أجل الاقتراب خطوة نحو بلوغ مرحلة المجموعات، حيث في حال فوز الفريق الأحمر على حساب النجم مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم سيكون ممثل مصر تأهل للدور المقبل.

جدير بالذكر أن المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا تضم كل من الأهلي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي.