"أسطورة أهلاوية قيد الإنشاء".. دخل التاريخ فى إنجلترا وتزوج بسبب "إنترفيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يحتفل اليوم "رمضان صبحي" نجم النادي الأهلي المعار من نادي هدرسفيلد تاون ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ 23 .

ووُلد اللاعب المقلب بـ "العفيجي" في الـ 23 يناير من عام 1997 بالقاهرة وتحديداً بمنطقة أرض اللواء ليبدأ من هناك مشواره مع عالم كرة القدم.

البداية

بدأ رمضان صبحي مشواره مع كرة القدم بمركز شباب أرض اللواء وهو في السادسة والنصف من عمره قبل أن يلفت انتباه مسئولي أندية مزارع دينا والترسانة بسبب مشاركته مع الفريق الذي يكبره سناً بـ 3 سنوات .

وقال محمود نصر المدرب الذي أشرف على تدريب نجم الأهلي الشاب بمركز شباب أرض اللواي لقناة أون سبورت في تصريجات سابقة إن رمضان كان يمتاز بقدرات بدنية هائبة في هذا السن المبكر تفوق أقرانه من نفس العمر وهو ما أثار دهشة مسئولي مزارع دينا الذي توسط لنقل رمضان إلي الأهلي عن طريق بدر رجب".

وذهب في النهاية رمضان لقطاع الناشئين في الأهلي لتكون لقطته الأبرز إعلامياً مسابقة ببرنامج "محمود الخطيب" لتقديم المواهب ظفر فيها الناشئ الموهوب بالمركز الأول.

خليفة أبو تريكة

وشهدت إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة البداية الحقيقة لرمضان صبحي في بطولة كأس الشيخ زايد للشباب التي شارك فيها أندية الأهلي والزمالك والرجاء المغربي واتليتكو مدريد الإسباني وبوتافوجو البرازيلي والوحدة الإماراتي وقدم الصاعد أداءاً رائعاً في بطولة الشباب ليجذب اهتمام نادي أتلتيكو مدريد الأسباني وتبدأ رحلته مع الفريق الأول للأهلي.

رمضان كان قد شارك لأول مرة مع الفريق الأول للأهلي قبل بطولة كأس الشيخ زايد أمام المحلة في الـ 6 من فبراير 2014 ولكنه شغل مركز الظهير الأيمن ليسجل نفسه ضمن أصغر اللاعبين المشاركين ببطولة الدوري في تاريخ مصر بعمر 16 عامًا و122 يومًا.

وقفتين

جذب صبحي اهتماما دوليا بعد أن وقف على الكرة في الفوز 2-0 ضد الزمالك في 21 يوليو 2015، والذي تسبب في ركل حازم إمام لصبحي وتعرض إمام للطرد ليكرر وقفته مرة أخرى في كأس السوبر المصري 2015 ضد الزمالك ع عندما حقق الأهلي الفوز في المباراة 3-2 واعتذر في وقت لاحق عن الحركة الاستعراضية.

بطولات

شارك رمضان صبحي في 110 مباراة مع النادي الأهلي حيث سجل 24 هدف و صنع 21 آخرين وحقق رمضان صبحي 5 ألقاب مع النادي الأهلي بواقع 3 بطولة دوري مصري 2 كأس سوبر مصري و كأس الكونفدرالية الأفريقية .

رقم تاريخي أخر

في الإنتقالات الشتوية لموسم 2017/2018 أعلن نادي ستوك سيتي الإنجليزي ضم رمضان صبحي مقابل 5 مليون جنية استرليني وافتتح أهدافه مع ستوك في بطولة الدوري الإنجليزي خلال مشاركته في مباراة وست بروميتش ألبيون التي جمعت الفريقين في الجولة 19 من البريميرليج والتي انتهت بفوز "البوترز" بثلاثة أهداف مقابل هدف من مويم 2016-2017 ليصبخ أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفا في البريميرليج، حيث يبلغ عمره 20 عاما.

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أسطورة قيد الإنشاء

ووصفت تقارير إعلامية إنجليزية رمضان صبحي بعد الأداء الذي قدم مع ستوك سيتي بـ " أسطورة قيد الإنشاء".

صحيفة بليتشر ريبورت الإنجليزية نشرت عبر موقعها الرسمي تقريراً عن رمضان صبحي قالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر في 5 أبريل 2017 : "رمضان صبحي هو أسطورة الجيل القادم، يطلقون عليه في مصر لقب ليونيل ميسي، ويتوقعون أن يفوز بالكرة الذهبية يوماً ما في المستقبل ".

اواختتمت الصحيفة تقريره بالتأكيد على إمكانية أن يكون رمضان صبحي علامة تجارية فعلية تحمل اسم RS32 على قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يمتلك علامة باسم CR7.

صدمة

ولكن رمضان تلقى صدمة برحيل مارك هيوز المدير الفني الذي تعاقد مع اللاعب، وتولى بول لامبيرت المسئولية خلفاً لهيوز وقتها، ولكنه لم يعتمد على رمضان صبحي بشكل أساسي وظل لمدة عامين على مقاعد البدلاء في معظم المباريات، ولم يسجل سوى 3 أهداف وصناعة 3 آخرين خلال 46 مباراة في عامين، بالإضافة للعبه مع فريق تحت 23 سنة للنادي الإنجليزي في مباراتين سجل خلالها هدف وحيد.

هبوط ستوك سيتي للدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب" دفع رمضان صبحي للرحيل في عام 2018 إلى صفوف هدرسفيلد تاون الذي صعد للمنافسة في البريميرليج بعقد يمتد لثلاث مواسم مقابل 5.7 مليون جنية استرليني ، ولكن الإصابات واصلت مطاردة نجم الأهلي لتبعده عن الملاعب وجعلته يظل على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة في وقتٍ كان النادي الإنجليزي في قاع الدوري الإنجليزي، ولم يشارك رمضان صبحي سوى في 4 مباريات فقط لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف.

عودة

لتنتهي تجربته في إنجلترا بحصيلة 52 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين ويقرر الرحيل والعودة للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية لعام 2019، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ليساهم في تحقيق لقب الدوري، ليمدد الأهلي بعد ذلك مدَ فترة الإعارة مع النادي الإنجليزي لمدة عام إضافي.

ونجح رمضان صبحي للعودة إلى مستواه المعهود منذ ظهوره لأول مرة مع الأهلي، بعد تعاقد القلعة الحمراء مع السويسري رينيه فايلر كمدير فني للأهلي، والذي ساهم في تطوير مستوى رمضان صبحي ومنحه أدوارا هجومية وحرية في الحركة وهو ما ساهم في تألقه وكونه واحدا من أبرز النجوم في الفريق، وتسجيله لـ3 أهداف وصناعته لآخر في الدوري هذا الموسم قبل توقفه.

مستوى رمضان صبحي رشحه لحمل شارة قيادة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً وقيادته للمنتخب للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وحصد لقب البطولة بالفوز على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، كان له نصيب في إحراز هدف البطولة في الدقيقة 114.

الزواج

كشف صبحي في الشهر الماضي عن قصة ارتباطه بزوجته حبيبة إكرامي شقيقة زميله في الفريق شريف إكرامي وقال "شريف إكرامي قالي أختي جاية تعمل معاك انترفيو، الصراحة ما كنتش مركز ولما شوفتها حسيت إن ديه اللى هتكوم مراتي" .

وأضاف " كنت محتار أكلم شريف ولا كابتن إكرامي وفي الأخر قررت أكلم كابتن إكرامي وأتجوزت وربنا رزقني بزين".