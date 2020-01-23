استعدادًا للنجم.. الخطيب يحضر مران الأهلي.. ورمضان يبدأ التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في السادس والعشرين من يناير الجاري في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وشهد المران تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي حضر جزء من التدريبات، بينما حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على عقد جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، للحديث عن بعض التحضيرات الفنية والإدارية الخاصة بمباراة النجم الساحلي التونسي.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خاضوا تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال بالجهاز الفني صباح اليوم الخميس.

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وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في بداية المران، وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

على الجانب الآخر، خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق تدريبات بدنية خفيفة مع الفريق، قبل أن يستكمل التدريب بشكل فردي مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تمهيدا للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وبدأ اللاعب تنفيذ بعض الوحدات الخفيفة بالكرة بشكل منفرد، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له؛ تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية، بعدما كشفت الأشعة التي خضع لها مؤخرا تحسن حالته، وفقا لما أكده خالد محمود طبيب الفريق في التقرير الذي قدمه للجهاز الفني.

ومن المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مواجهة النجم الساحلي لزيادة الاطمئنان على حالته قبل السماح بعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات من جديد.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية لمجموعات أفريقيا رفقة كل من النجم الساحلي، الهلال السوادني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويمتلك الفريق الأحمر 7 نقاط بينما يتصدر الفريق التونسي جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.