الأهلي يكشف تطورات موقف حمدي فتحي وحالة سعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بدأ حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول بالأهلي، المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي في ألمانيا، تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يخضع حمدي فتحي خلال هذه المرحلة لبرنامج علاج طبيعي، قبل أن يبدأ في تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية أثناء فترة وجوده في ألمانيا التي تستمر لمدة شهر.

على الجانب الآخر، يواصل سعد سمير، مدافع الفريق، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، ضمن المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي.

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ومن المقرر أن يتم تقييم حالة سعد قبل البدء في المرحلة الثانية التي تشتمل على برنامج تأهيلي بعد تحسن حالته، وفقا لتعليمات الطبيب الذي أجرى له الجراحة.

وشهدت الفترة الماضية انتظام سعد سمير في برنامج العلاج الطبيعي بمقر النادي، بعد خضوعه لجراحة وتر أكيلس في ألمانيا، وعودته للقاهرة.

وكان سعد سمير قد أجرى جراحة بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة هامة أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.