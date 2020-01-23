سموحة يعلن لـ"الخليج 365" الحصول على ثنائي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأنه تم الحصول على خدمات الثنائي صلاح محسن والمدافع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب.

وأضاف فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ناديه حصل على خدمات ثنائي الأهلي لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وواصل رئيس سموحة :"هناك محاولات مع الأهلي لاستعارة محمد عبد المنعم سنة".

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وكان صلاح محسن انتقل إلى صفوف الأهلي في يناير 2018 قادمًا من فريق إنبي في صفقة قياسية قدرت بـ38 مليون جنيه.

صاحب الـ21 عامًا كان بعيدًا عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات خلال هذا الموسم بواقع مباراتين في دوري أبطال أفريقيا ومباراة في الدوري المصري.

وشارك صلاح محسن منذ انتقاله إلى صفوف الأهلي في 32 مباراة سجل من خلالها 8 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.

في المقابل، تم تصعيد محمد عبد المنعم الناشئ في صفوف الأهلي في الفريق الأول خلال عهد المدرب حسام البدري في موسم (2016 - 2017) إلا أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية رفقة الفريق الأحمر.