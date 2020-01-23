تقرير.. 4 فرق تقترب من بلوغ مجموعات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تستأنف مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، غدًا الجمعة، بانطلاق الجولة الخامسة والتي قد تشهد حسم بعض الأندية بطاقة العبور إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

الجولة الماضية استطاع كل من مازيمبي الكونغولي وصنداونز الجنوب أفريقي في استكمال المشوار القاري بعد الفوز ووصول كل منهما للنقطة العاشرة.

لكن وبعد تأهل مازيمبي وصنداونز، من الأقرب في حسم بطاقة الصعود للدور التالي هذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- مهمة للزمالك

يفتتح الزمالك مباريات المجموعة الأولى حين يستقبل فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب "السلام" بالقاهرة، حيث أمام الفريق الأبيض فرصة التأهل قبل نهاية دور المجموعات بجولة.

ويحتاج الزمالك في مباراة مازيمبي والتي ستقام مساء غد الجمعة للفوز من أجل ضمان التأهل رسميًا، أما إذا أراد الارتقاء للصدارة عليه الفوز بأربعة أهداف دون رد بعد الخسارة من بطل الكونغو على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى على الشكل التالي قبل بداية المرحلة الخامسة: مازيمبي (10 نقاط) - الزمالك (7 نقاط) - بريميرو دي أوجوستو (نقطتين) - زيسكو يونايتد (نقطتين).

- لا بديل عن الفوز

في المجموعة الثانية، يدخل الأهلي مباراة النجم الساحلي والتي ستقام على ملعب "السلام" بشعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الاقتراب من الوصول للدور التالي.

الأهلي خسر في مباراة النجم الأولى والتي أقيمت بـ"رادس" بهدف دون رد، وفي الجولة الماضية فقد الأحمر فرصة الفوز على بلاتينيوم متذيل المجموعة بعدما تعادل أمام بطل زيمبابوي (1-1) على ملعبه.

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم من أجل ضمان التأهل قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولة.

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في المقابل، إذا نجح النجم الساحلي في اقتناص نقطة من القاهرة فسيكون ضمن الوصول إلى الدور المقبل، أما في حالة تحقيق الفوز سيتأهل بطل تونس متصدرًا عن المجموعة دون النظر إلى نتيجة مباراته الأخيرة أمام بلاتينيوم والتي ستقام في "رادس".

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية على الشكل التالي: النجم الرياضي الساحلي (9 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - الهلال (6 نقاط) - بلاتينيوم (نقطة).

- اختبار ديسابر

بعدما أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي تعيين الفرنسي سبيستيان ديسابر سيكون الأخير أمام اختبار رفقة بطل المغرب من أجل التأهل للدور المقبل.

الوداد سيتسقبل فريق اتحاد الجزائر مساء غد الجمعة حيث يحتاج الفريق الودادي للفوز لحسم بطاقة الصعود الثانية في المجموعة بعد تأهل صنداونز.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة على الشكل التالي قبل بداية المرحلة الخامسة: صنداونز (10 نقاط) - الوداد البيضاوي (6 نقاط) - اتحاد الجزائر (نقطتين) - بترو أتلتيكو (نقطتين).

- قمة مغاربية

ستشهد المجموعة الرابعة قمة مغاربية على ملعب "رادس" حيث سيخرج الرجاء البيضاوي المغربي لمواجهة الترجي في قمة المجموعة الرابعة.

ويبحث كل فريق عن التأهل حيث يحتاج الترجي صاحب الأرض والجمهور لنتيجة التعادل على أقل تقدير لحسم البطاقة الأولى، بينما يلعب الرجاء على فرصتين وهو التعادل أو الفوز من أجل التأهل.

فوز الرجاء على الترجي مع تعثر شبيبة القبائل الجزائري أمام فيتا كلوب سيضمن لكل من بطلي تونس والمغرب التأهل دون النظر إلى نتائج الجولة الأخيرة.

ويأتي ترتيب المجموعة على الشكل التالي قبل انطلاق المرحلة الخامسة: الترجي (10 نقاط) - الرجاء البيضاوي (7 نقاط) - شبيبة القبائل (4 نقاط) - فيتا كلوب (نقطة).