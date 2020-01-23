بـ "189 سم".. صفقات يناير تضع "عملاق الأهلي" في المركز السابع (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تقهقر المهاجم السنغالي أليو بادجي، صفقة الأهلي الجديدة، صفقة الأهلي الجديد إلى المركز السابع في قائمة "المهاجمين" الأطول ببطولة الدوري الممتاز بعد صفقات يناير.

وتعاقد الأهلي مع بادجي من نادي رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون يورو الجمعة الماضية ليلفت الأنظار بقامته الفارعة وبنيانه القوي كخامس أطول مهاجم في الدوري قبل قيد صفقتي الاتحاد والإسماعيلي.

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وعلى الرغم من طول بادجي، 189 سم، فهو ليس الأطول في مصر بمركزه بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص بالإحصائيات.

ويحتل الليبي أنيس سلتو، مهاجم الاتحاد وصفقته الجديدة في فترة الانتقالات الحالية مقدمة قائمة الأطول في الدوري؛ حيث يبلغ طوله 197 سم ثم يأتي خلفه المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك الذي يبلغ طول 193 سم.

التونسي فخر الدين بن يوسف، صفقة الإسماعيلي الجديدة، ومواطنه عمر العيوني، مهاجم براميدز، يحتلان المركزين الثالث والرابع ثم يأتي الفلسطيني محمود وادي، مهاجم المصري، وعمر السعيد المصري الوحيد في القائمة ويبلغ طولهما 190 سم.