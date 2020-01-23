المقاولون يستهدف ضم مهاجم إنبي

يسعى مسؤولو المقاولون العرب، لضم عمر بسام مهاجم فريق انبي ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال الإنتقالات الشتوية الجارية.

يسعى المقاولون لتعزيز الخط الهجومي لدى الفريق بطلب من عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، بعد رحيل محمد طلعت

إلى سموحة، وعدم قناعته بالمهاجم النيجيري كوفري ايبونج.

ويكثف مسؤولو المقاولون مفاوضاتهم مع إدارة نادي انبي من أجل ضم عمر بسام، ويعتمد النحاس على مهاجميه التونسي سيف الدين الجزيري ومحمد

سالم حيث سجل كل منهما ٥ أهداف حتى الأن بالدوري، بالإضافة لشكري نجيب المعار من صفوف الإسماعيلي.

وضم المقاولون الجناح النيجيري جاكوب نجوكو، من صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الجارية.

ويحتل ذئاب الجبل المركز الثاني برصيد ٢٩ نقطة في جدول ترتيب الدوري، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٣٦ نقطة.