وزارة الرياضة : اقبال كبير على التسجيل باختبارات المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساء أمس الأربعاء عن اقبال كبير من المواهب الرياضية المصرية للتسجيل في اختبارات انتقاء المشروع القومي لموهوبي الإسكواش لمواليد 2012 ،2013 ،2014 والتي تنفذها الوزارة برعاية البنك الأهلي المصري بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً أيام 31 يناير ، 1 فبراير ، وبالمدينة الرياضية ببورسعيد أيام 7، 8 فبراير .
وحرصت وزارة الشباب و الرياضة على توفير الملابس والأدوات الرياضية اللازمة للمختبرين من تي شرت ، ومضرب ، وكرات يتم استلامهم فور التسجيل للإختبارات من خلال رابط بوابة مصر للشباب والرياضة .
ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات كبار الخبراء في مجال الإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش وتحت قيادة المدير الفني العالمي أمير وجيهوذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة ، والشرطة والايتام .
ويستهدف المشروع اختيار المواهب الناشئة مواليد 2012 ، 2013 ،2014 في رياضة الاسكواش لتكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بجمهورية مصر العربية ، واستمرار الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستطيع الاستمرار في كتابة التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.
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