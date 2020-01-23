برنامج علاج طبيعي لنجم سلة الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، وضع برنامج علاج طبيعي لرامي جنيدي، لاعب الفريق، بعدما اشتكى من

آلام في باطن القدم.

وتقرر خضوع جنيدي لتدريبات علاجية تستمر عدة أيام، قبل المشاركة في

التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعب، الذي يخضع لفحص طبي مستمر لحين التخلص من الإصابة والعودة إلى حسابات الفريق الفنية.