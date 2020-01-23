بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح وضمك اليوم 23-1-2020 في الدوري السعودي

سيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح وضمك والتي ستقام مساء اليوم الخميس الموافق 23-1-2020 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
موعد مباراة الفتح وضمك اليوموالقنوات الناقلة ..
ستنطلق مباراة الفتح ضد ضمك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر ، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستذاع المباراة عبر قناة KSA Sports 1 HD بصوت المعلق الرياضي المتميز
موقف الفتح وضمك قبل المباراة ..
يخوض الفتح المباراة وهو في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين " دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " برصيد 9 نقاط بينما يخوض فريق ضمك المباراة وهو في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط .
بث مباشر مشاهدة مباراة الفتح وضمك اليوم..
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