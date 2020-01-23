تدريبات مكثفة لسيدات طائرة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالأهلي تدريبات مكثفة اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري. وقرر حمدي الصافي المدير الفني للفريق تكثيف الجانب البدني في التدريبات باستخدام المعدات والأدوات التدريبية في الجيم، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية للفريق قبل مباراة الزمالك على الجوانب التكتيكية والفنية للفريق قبل مباراة الزمالك يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد فوزه في المباريات العشر الماضية محققا العلامة الكاملة.

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