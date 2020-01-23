المقاولون العرب يقترب من فسخ عقد مهاجمه النيجيري

يقترب مسؤولو المقاولون العرب، من فسخ التعاقد مع اللاعب النيجيري كوفري ايبونج مهاجم ذئاب الجبل، المنضم حديثًا للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.
ويسعى مسؤولو المقاولون لفسخ التعاقد مع المهاجم النيجيري لعدم قناعة الجهاز الفني بمستويات اللاعب التيقدمها في التدريبات، وفشله بإقناع عماد النحاس بإمكانياته ، مؤكدًا عدم حاجته له.
طلب النحاس من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم آخر من أجل تعزيز خط الهجوم لدىالفريق، بعد رحيله، ورحيل محمد طلعت الذي أنتقل لصفوف نادي سموحة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويعتمد النحاس على مهاجميه التونسي سيف الدين الجزيري، ومحمد سالم، حيث سجل كل منهما ٥ أهداف حتى الأن بالدوري.
ويحتل المقاولون المركز الثاني في جدول الدوري، برصيد ٢٩ نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد ٣٦ نقطة.
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