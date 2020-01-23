محمد مصيلحي بتابع لاعب طائرة الأهلي بعد تعافية من الإصابة

حرص محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي على متابعة حالة محمد عبدالمنعم «منعم»، لاعب الفريق الذي يؤدي تدريبات خاصة على هامش مران الفريق، بعد تعافيه من الإصابة. هامش مران الفريق، بعد تعافيه من الإصابة. وعقد مصيلحي جلسة مع اللاعب؛ للاطمئنان على حالته بعد التئام الكسر الذي تعرض له في أحد أصابع اليد، ونزع جبيرة الجبس. تعرض له في أحد أصابع اليد، ونزع جبيرة الجبس. وأثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها «منعم» تحسن حالته، حيث يخضع حاليا لبرنامج تأهيل بدني مكثف؛ حتى يصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة

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