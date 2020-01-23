تدريبات بدنية لرمضان صبحي

خاض رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تدريبات بدنية خفيفة مع الفريق صباح اليوم الخميس، قبل أن يستكمل التدريب بشكل فردي مع طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تمهيدًا للمشاركة بشكل تدريجي في التدريبات

الجماعية للفريق عقب مباراة النجم الساحلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل.

بدأ اللاعب تنفيذ بعض الوحدات الخفيفة بالكرة بشكل منفرد، في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له؛ تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية،

بعدما كشفت الأشعة التي خضع لها أخيرًا تحسن حالته، وفقًا لما أكده خالد محمود طبيب الفريق في التقرير الذي قدمه للجهاز الفني.

من المقرر أن يخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مواجهة النجم الساحلي لزيادة الاطمئنان على حالته قبل السماح بعودته للمشاركة في التدريبات والمباريات من جديد.