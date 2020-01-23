شاهد.. مدرب منتخب مصر السابق: أثق في قدرة قناة الزمالك على تقديم صورة مشرفة

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أكد محمود فايز، المدرب السابق للمنتخب مصر لكرة القدم، على ثقته في تقديم قناة الزمالك لصورة مشرفة في الإعلام بالفترة المقبلة.
قال فايز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لجماهيرالزمالك افتتاح قناة النادي، وأتمنى أن تكون إضافة للإعلام المصري ككل وتقديم محتوى هادف بعيد عن التعصب، فهي مسئولية عظيمة أمام الجميع".
وتابع: "كلنا ثقه في الأصدقاء مقدمي البرامج وإعلام المصريين في تقديم صورة مشرفة تليق باسم نادي الزمالك بإذن الله".
كان نادي الزمالك افتتح مساء أمس الأربعاء القناة الرسمية للنادي، التي شهدت خلال الدقائق الأولى لبثها، وجود مرتضى منصور، رئيس الزمالك، والعديد من الإعلاميين، وكبار نجوم القلعة البيضاء.
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