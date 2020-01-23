تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في مران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية قوية، تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالجهاز الفني، صباح اليوم الخميس.

أدى اللاعبون تدريبات بدنية في

بداية المران، في إطار الاستعداد لمواجهة النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، بالفريق الأول تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير.

حصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة، في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.