اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

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يحمل ليفربول دائما شعار الفوز في مبارياته ، مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر, الفوز ليس إلا وهو ما سيستمر عليه في مواجهته القوية أمام وولفرهامبتون على ملعب مولينيو في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة في ختام مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

لم يخسر حتى الآن فريق ليفربول أي مباراة في 22 لقاء لعبها الريدز هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز محققا مسيرة مميزة تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني الذي يسعى بكل قوة لإهداء جماهير الفريق لقب البريمير ليج بعد غياب طويل استمر لأكثر 30 عاما.

لم تمر أسابيع كثيرة على آخر لقاء جمع الليفر بنظيره وولفرهامبتون حيث التقى الفريقان يوم 29 ديسمبر الماضي على ملعب أنفيلد واكتفى الريدز بالفوز بهدف دون رد جاء عبر السنغالي وأفضل لاعب في القارة الإفريقية عام 2019، ساديو ماني ، لتكون مباراة اليوم واحدة من المباريات التي تحمل الكثير من المعاني خاصة أنها تأتي على ملعب مولينيو معقل ذئاب وولفرهامبتون.

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق 13 نقطة وبإمكانه استعادة فارق الـ 16 نقطة اليوم إذا ما حقق الانتصار على وولفرهامبتون وبإمكانه أيضا توسيع الفارق إلى 19 نقطة في حال تمكن من تجاوز وست هام يونايتد في الجولة المؤجلة له بسبب مشاركته في مونديال الأندية الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلامينجو البرازيلي في النهائي.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام وولفرهامبتون:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - جو جوميز – فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

في خط الوسط: فينالدوم – هندرسون - أوكساليد تشامبرلين.

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

ليفربول سيحط الرحال في ملعب مولينيو من أجل الفوز لأنه يرغب في استعادة اللقب المفقود، وعدم التفريط في أي نقطة خاصة أنه يسير بقوة كبيرة نحو لقب البريمير ليج ، وهو ما تؤكده كل المؤشرات فلم يكن هناك فارق كبير بين صاحب المركز الأول والمركز الثاني منذ فترة طويلة كما هو الحال هذا الموسم ، فالجميع رأى كيف خطف السيتي لقب البطولة في الجولة الأخيرة من أنياب ليفربول بعد صراع طويل من الندية والإثارة.

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موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي:

يستعد نادي ليفربول لخوض اختباره الثالث والعشرين هذا الموسم (له مباراة مؤجلة)، أمام وولفرهامبتون في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مصر ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت فلسطين ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت الأردن ، الساعة 22:00 مساء بتوقيت سوريا ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت بغداد ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت الدوحة ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت صنعاء ، الساعة 23:00 مساء بتوقيت لبنان ، الساعة 21:00 مساء بتوقيت تونس ، الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة 20:00 مساء بتوقيت الرباط، الساعة 21:00 مساء بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريمير ليج:

توفر قنوات Bein Spors تغطية مميزة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بتواجد استوديو تحليلي يبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ثم نقل اللقاء على الهواء عن طريق قناة بي إن سبورت اتش دي 2 ، وقناة بي إن سبورت بخاصية 4k، ويعلق على كليهما الجزائري حفيظ دراجي.

معنويات نادي وولفرهامبتون مرتفعة بعد أن عادوا من ميدان ساوثهامبتون بنتيجة الفوز وقلب النتيجة بعد تأخرهم بثنائية إلى انتصار بثلاثة أهداف، ليصلوا للنقطة 34 في الدوري الإنجليزي متقدمين إلى المركز السادس بفارق 6 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والذي تعادل في نفس الجولة أمام أرسنال في ديربي لندن بنتيجة هدفين لمثلهما.

التشكيل المتوقع لولفرهامبتون أمام ليفربول:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: ريان بينيت - كونور كودي - رومان سايس.

في خط الوسط: مات دوهيرتي - لياندير ديندونكير - جواو موتينهو - جوني كاسترو.

في خط الهجوم: اداما تراوري - راؤول خيمينيز - بيدرو نيتو.

وسيحاول زملاء النجم المصري محمد صلاح الخروج من ملعب وولفرهامبتون بنتيجة الفوز خاصة أن منافسهم على اللقب مانشستر سيتي كان قد خسر على نفس هذا الملعب بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة تألق فيها الإسباني أداما تراروي.