اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح تقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس الموافق 23 يناير في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وعلى ملعب مولينيو.

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة من 22 مباراة خاضها حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في واحدة ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة.

ويسعى قطار ليفربول إلى مواصلة الانتصارات وتصدر ترتيب جدول الدوري حتى الوصول إلى منصة التتويج بالبطولة الغالية والغائبة منذ فترة طويلة.

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كتيبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب تسعى لتحقيق البطولة لتنضم بجانب كأي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري والقنوات الناقلة

كما يدخل فريق وولفرهامبتون اللقاء اليوم وهو في المركز السابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة خاضها حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 10 وخسر في 5 مباريات.

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تشكيل فريق ليفربول المتوقع لمواجهة فريق وولفرهامبتون في الدوري

في حراسة المرمى : أليسون

وفي خط الدفاع : ألكسندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون

وفي خط الوسط : فينالدوم – هندرسون – تشامبرلين

وفي خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – فيرمينو

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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