اونلاين | رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن

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رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مساء اليوم الخميس على ملعب "مولينيو"وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذى يقام فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن تشكيل ليفربول المتوقع ضد وولفرهامبتون ومن المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أندرو روبرتسون - فان دايك - جو جوميز - آرنولد

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الوسط: جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - أليكس تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن يدخل ليفربول المباراة متربعًا على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن.

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح الآن المقابل يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0.