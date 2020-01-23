اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH يحل اليوم فريق ليفربول ضيفاً على فريق وولفرهامبتون على ملعب “مولينيه” في ختام مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH تأتي في ختام الجولة 24 من مباريات البريميرليج والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2 ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر ليفربول البطولة برصيد 64 نقطة بينما الولفز في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون.

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خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

تشكيل وولفرهامبتون المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: باتريسيو.

خط الدفاع: ديندونكير، كودي، يايس.

خط الوسط: دوهيرتي، موتينيو، نيفيس، جوناثان أوتو.

خط الهجوم: نيتو، خيمينز، تراوري.