اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

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« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW أفادت صحفية بريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سيعتمد على محمد صلاح في تشكيل "الريدز" أمام وولفرهامبتون في اللقاء الذي يقام مساء اليوم ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كلوب لن يجري أي تغييرات في التشكيل إلا تبديل وحيد من خلال الدفع بأدم لالانا في وسط الملعب بدلاً من أوكسليد تشامبرلين والذي شارك في اللقاء الأخير أمام مانشستر يونايتد أساسيًا.

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW المتوقع أن يبدأ ليفربول بطريقته المعتادة أمام وولفرهامبتون (4-3-3) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد.

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خط الوسط: جوردان هندرسون - أدم لالانا - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW ليفربول استطاع في الأسبوع الحالي أن يهزم منافسه اللدود مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن قمة الجولة 23.

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW ويتصدر ليفربول ترتيب مسابقة الدوري بـ64 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي إلا أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة أمام ويستهام ستقام يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة حيث استطاع "الولفز" في الفوز بالجولة الماضية على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (3-2).