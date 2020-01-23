اونلاين | بث حي.. NOW مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وكولتورال ليونيسا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة أتلتيكو مدريد هدف رابط HD

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بث مباشر مباراة اتلتيكو مدريد بث حي اتلتيكو الان بث حي بواجه فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره كولتورال ليونيسا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباشر ريال مدريد الان موعد مباراة اتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كاس ملك اسبانيا اليوم

بث حي نقل مباراة اتلتيكو مباراة اتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس.

بث الان مباراة أتلتيكو اليوم مباراة أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر الإسباني لصالح غرمه وجاره ريال مدريد، في المباراة النهائية لـ"ديربي العاصمة"، التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة "جدة" بالسعودية.

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بث مباشر الان مباراة أتلتيكو مدريد ويأمل الروخي بلانكوس في الفوز بمباراة اليوم، في محاولة منه للتأهل للدور التالي وحصد لقب كأس ملك إسبانيا لصالحه هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق كولتورال ليونيسا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل أيضًا للدور التالي، رغم ضآله فرصه في التغلّب على أتلتيكو مدريد.

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وكولتورال ليونيسا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة أتلتيكو مدريد هدف رابط HD

يذكر أن نادي فالنسيا هو حامل لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على برشلونة في المباراة النهائية بالموسم الماضي.