اونلاين | بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس يلتقي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره كولتورال ليونيسا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كاس ملك اسبانيا اليوم

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس تُقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس.

Advertisements

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر الإسباني لصالح غرمه وجاره ريال مدريد، في المباراة النهائية لـ"ديربي العاصمة"، التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة "جدة" بالسعودية.

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس ويأمل الروخي بلانكوس في الفوز بمباراة اليوم، في محاولة منه للتأهل للدور التالي وحصد لقب كأس ملك إسبانيا لصالحه هذا الموسم.

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس في المقابل، يرغب فريق كولتورال ليونيسا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل التأهل أيضًا للدور التالي، رغم ضآله فرصه في التغلّب على أتلتيكو مدريد.

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد بث حي الان أتلتيكو مدريد وكولتورال في كأس إسبانيا اليوم الخميس يـذكر أن نادي فالنسيا هو حامل لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلّب على برشلونة في المباراة النهائية بالموسم الماضي.