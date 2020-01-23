رياضة | برشلونة يتسول لضم مهاجم لا يلعب مع ناديه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتسول لضم مهاجم لا يلعب مع ناديه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع مهاجم لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية كبديل عن لويس سواريز الذي يغيب لنهاية الموسم للإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يدرس جديًا خيار التعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو من تشيلسي الإنجليزي والذي يجلس كبديل على الدكة للاعب الشاب تامي أبراهام.

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ويستعد جيرو للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الشتوي إذ أن انتر ميلان الإيطالي وعدة أندية فرنسية ترغب بضمه خلال شهر يناير الجاري.