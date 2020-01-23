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رياضة | بفرمان من كلوب.. ليفربول يخطط لضم نجم ريال مدريد

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يخطط الألماني يورجن كلوب المديرالفني لفريق ليفربول، لضم إيسكو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، ليكون على رأس تدعيمات الفريق الإنجليزي المقبلة.

 

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وذكرت لصحيفة ’’إل ديسمارك’’ الإسبانية، أن إيسكو يحظى بثقة كلوب، خاصة في ظل رغبة المدرب الألماني بالتدعيم بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة.

 

وتابعت الصحيفة، أن موقف إيسكو غير واضح مع الريال، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق، وكان اللاعب في بداية الموسم حبيسا لمقاعد البدلاء.

 وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد مستعد للسماح برحيل اللاعب، ولكنه سيطلب مبلغ كبير، حيث رفض الفريق الملكي رحيل لاعبه الصيف الماضي مقابل  56 مليون يورو.

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