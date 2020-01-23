رياضة | تفاصيل جلسة كارتيرون والشيشيني قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة كارتيرون والشيشيني قبل مباراة الزمالك ومازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع سامي الشيشيني المدرب العام على هامش مران اليوم الخميس.

وجاءت جلسة كارتيرون مع الشيشيني لوضع بعض اللمسات النهائية على قائمة الفريق قبل مواجهة الغد أمام مازيمبي الكونغولي والتطرق للحالة الفنية والبدنية للاعبين وقائمة المباراة.



ويعلن الجهاز الفني عن قائماه لمباراة الغد عقب انتهاء المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.



ويحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها باستاد السلام.