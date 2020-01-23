رياضة | الزمالك يركز على التدريبات البدنية قبل لقاء مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يركز على التدريبات البدنية قبل لقاء مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على الجانب البدني بشكل أكبر في مران اليوم وتجهيز اللاعبين بشكل جيد.

وبدأ المران بفقرة تأهيلية خفيفة لمدة 5 دقائق بالركض حول الملعب أعقبها تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تؤدي كل مجموعة تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة وبدون تحت إشراف المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويخوض الفريق اليوم مرانه الأخير قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في التاسعة مساء غد الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر له باستاد السلام.