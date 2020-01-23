رياضة | سموحة يعلن استعارة مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يعلن استعارة مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة نجاح ناديه في التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب بالأهلي لمدة 6 أشهر على سببل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة اتفقنا مع الأهلي على ضم عبد المنعم هو الآخر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، رغم أننا كنا نأمل في ضمه لمدة موسم.

وتابع عامر أنه يشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تعاونه مع النادي السكندري، ومتمنياً التوفيق للنادي الأحمر في مهمته الإفريقية.

وأصبح عبد المنعم ثاني لاعب يضمه سموحة في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الأهلي بعد زميله صلاح محسن.