رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. صلاح محسن في سموحة رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. صلاح محسن في سموحة رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم نادي سموحة تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونجحت المفاوضات التي قادها فرج عامر رئيس النادي السكندري مع مسئولو الأهلي للحصول على خدمات مهاجم منتخب مصر الأوليمبي على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن ينتظم صلاح محسن في تدريبات الفريق السكندري خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهمته مع الفريق السكندري.