رياضة | إعارة ثنائي الأهلي لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعارة ثنائي الأهلي لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسئولو الأهلي على إعارة ثنائي الفريق المدافع محمد عبد المنعم ، وصلاح محسن، إلى صفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حتى نهاية الموسم.

ووافق الأهلي على إعارة عبد المنعم حتى يكتسب المزيد من الخبرات بعدما تدرب مع الفريق الأول هذا الموسم، بينما جاء قرار الموافقة على إعارة صلاح محسن حتى يشارك بشكل أكبر ويستعيد ثقته وجاهزيته.

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ومن المنتظر أن يتم حسم الملفين في الساعات المقبلة، والأقرب خروج اللاعبين للإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل حاليا الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بعدما حقق 12 انتصارا على التوالي.